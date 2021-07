Jovenel Moïse | il presidente di Haiti | è stato assassinato

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “Intorno all’una del mattino, nella notte tra martedì 6 luglio e mercoledì 7 luglio 2021, un gruppo di individui non identificati, alcuni dei quali parlavano in spagnolo, ha assalito la residenza privata deldella Repubblica ferendo così a morte il capo dello”. Così, attorno alle 8 locali, il mezzogiorno italiano, la morte deldiè stata resa nota dal primo ministro uscente, Claude Joseph, attraverso un comunicato. “La moglie delè stata ferita nell’attacco e ricoverata in ospedale”, ha aggiunto Joseph. Poche ore ...