Jorginho Pallone d'Oro: le parole dell'agente (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Joao Santos, agente di Jorginho: "Ieri sera ero a Wembley. Rigore calciato? Lui calcia quel tipo di rigore in allenamento almeno 30-40 volte al giorno, gli riesce in automatico ormai. Ha vinto la Champions League e ha fatto molto bene. Adesso magari domenica può vincere anche l'Europeo. E magari può entrare anche nella lista del Pallone d'Oro. L'ho sentito, va tutto molto bene, anche prima di ieri sapeva che non era facile. La Spagna ha giocato la sua più bella partita dell'Europeo ma alla fine, ai ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Radio Marte nel corsoa trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Joao Santos,di: "Ieri sera ero a Wembley. Rigore calciato? Lui calcia quel tipo di rigore in allenamento almeno 30-40 volte al giorno, gli riesce in automatico ormai. Ha vinto la Champions League e ha fatto molto bene. Adesso magari domenica può vincere anche l'Europeo. E magari può entrare anche nella lista deld'Oro. L'ho sentito, va tutto molto bene, anche prima di ieri sapeva che non era facile. La Spagna ha giocato la sua più bella partita'Europeo ma alla fine, ai ...

