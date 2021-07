Italian Maritime Economy | SRM | “Trasporti marittimi e logistica valgono circa il 12% del PIL globale”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo del commercio internazionale: il 90% delle merci viaggia via mare. Ie lail 12% del PIL. Si stima per il 2021 un aumento del 4,2% dei volumi di traffico marittimo che raggiungeranno 12 miliardi di tonnellate, superiori ai livelli pre-Covid-19 mentre per il 2022 le stime parlano di un ulteriore incremento del 3,1%. È quanto emerge dall’ottavo Rapporto Annuale “” ...