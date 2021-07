Italia, vendite dettaglio maggio +0,2% su mese +13,3% su anno (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – A maggio 2021 l’Istat stima una lieve crescita congiunturale, cioè rispetto al mese precedente, per le vendite al dettaglio (+0,2% in valore e +0,4% in volume). Ad aprile il dato il valore aveva registrato un -0,1% (rivisto da una stima preliminare di -0,4%). Le vendite dei beni alimentari sono in calo (-2% in valore e -1,9% in volume), mentre aumentano quelle dei beni non alimentari (+2,0% in valore e +2,2% in volume). Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, a maggio 2021 le vendite al dettaglio ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – A2021 l’Istat stima una lieve crescita congiunturale, cioè rispetto alprecedente, per leal(+0,2% in valore e +0,4% in volume). Ad aprile il dato il valore aveva registrato un -0,1% (rivisto da una stima preliminare di -0,4%). Ledei beni alimentari sono in calo (-2% in valore e -1,9% in volume), mentre aumentano quelle dei beni non alimentari (+2,0% in valore e +2,2% in volume). Rispetto allo stessodello scorso, a2021 leal...

