Italia, Spinazzola impazzisce al rigore di Jorginho: la sua reazione – VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) Leonardo Spinazzola ha supportato gli Azzurri da casa, purtroppo. La sua reazione al rigore decisivo di Jorginho – VIDEO Leonardo Spinazzola ha riportato la rottura del tendine d’Achille con la Nazionale: fino a quel momento, uno dei migliori giocatori ad Euro 2020 con elogi arrivati da ogni parte. E sui social ancora una prova del grande legame del gruppo azzurro. Spinazzola infatti ha seguito Italia-Spagna davanti alla TV impazzendo di gioia al rigore decisivo di Jorginho come dimostrano le immagini sui social. Leonardo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Leonardoha supportato gli Azzurri da casa, purtroppo. La suaaldecisivo diLeonardoha riportato la rottura del tendine d’Achille con la Nazionale: fino a quel momento, uno dei migliori giocatori ad Euro 2020 con elogi arrivati da ogni parte. E sui social ancora una prova del grande legame del gruppo azzurro.infatti ha seguito-Spagna davanti alla TV impazzendo di gioia aldecisivo dicome dimostrano le immagini sui social. Leonardo ...

Advertising

fanpage : “Dai Spinaaaaaa!” Il meraviglioso gesto di Lorenzo Insigne ?? #ItaliaSpagna #ForzaAzzurri #ItalySpain - chetempochefa : Tra tutte le esultanze per la vittoria dell’Italia, la più bella è quella di Leonardo Spinazzola, costretto a segui… - Gazzetta_it : Italia in finale Bonucci: 'La partita più difficile della mia carriera”. #Chiesa: “Dedicata a Spinazzola” #Euro2020 - GustavoMichele6 : Italia in finale, Marocchino: 'L'Italia ha un bel gioco, ma i gol arrivano da giocate individuali'. Non è vero. Fin… - ieraci29 : RT @chetempochefa: Tra tutte le esultanze per la vittoria dell’Italia, la più bella è quella di Leonardo Spinazzola, costretto a seguire la… -