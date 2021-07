Italia-Spagna, un tifoso si aggiunge alla festa. Verratti: “Ma tu chi sei?” (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Scene incredibili da Wembley (Londra) al termine della semifinale degli Europei 2021 tra Italia e Spagna. Un tifoso, infatti, ha fatto invasione di campo per aggregarsi ai festeggiamenti degli azzurri, che saltavano e gioivano in gruppo per la finale raggiunta. Emblematica l’espressione stupita di Marco Verratti, che lo ha guardato e gli ha detto: “Ma tu chi sei?“. Poco dopo l’uomo è stato portato via dagli stewart, ma ha comunque vissuto un momento indimenticabile. In alto e di seguito il VIDEO. IL VIDEO DELLA SERIE DEI RIGORI HIGHLIGHTS E GOL DEL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Scene incredibili da Wembley (Londra) al termine della semifinale degli Europei 2021 tra. Un, infatti, ha fatto invasione di campo per aggregarsi ai festeggiamenti degli azzurri, che saltavano e gioivano in gruppo per la finale raggiunta. Emblematica l’espressione stupita di Marco, che lo ha guardato e gli ha detto: “Ma tu chi?“. Poco dopo l’uomo è stato portato via dagli stewart, ma ha comunque vissuto un momento indimenticabile. In alto e di seguito il. ILDELLA SERIE DEI RIGORI HIGHLIGHTS E GOL DEL ...

