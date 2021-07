Italia-Spagna, un tifoso si aggiunge alla festa. Verratti: “Ma tu chi sei?” (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Scene incredibili da Wembley (Londra) al termine della semifinale degli Europei 2021 tra Italia e Spagna. Un tifoso, infatti, ha fatto invasione di campo per aggregarsi ai festeggiamenti degli azzurri, che saltavano e gioivano in gruppo per la finale raggiunta. Emblematica l’espressione stupita di Marco Verratti, che lo ha guardato e gli ha detto: “Ma tu chi sei?“. Poco dopo l’uomo è stato portato via dagli stewart, ma ha comunque vissuto un momento indimenticabile. In alto e di seguito il VIDEO. IL VIDEO DELLA SERIE DEI RIGORI HIGHLIGHTS E GOL DEL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Scene incredibili da Wembley (Londra) al termine della semifinale degli Europei 2021 tra. Un, infatti, ha fatto invasione di campo per aggregarsi ai festeggiamenti degli azzurri, che saltavano e gioivano in gruppo per la finale raggiunta. Emblematica l’espressione stupita di Marco, che lo ha guardato e gli ha detto: “Ma tu chi?“. Poco dopo l’uomo è stato portato via dagli stewart, ma ha comunque vissuto un momento indimenticabile. In alto e di seguito il. ILDELLA SERIE DEI RIGORI HIGHLIGHTS E GOL DEL ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - MCalcioNews : Marca sull'eliminazione della Spagna: 'L'Italia ci uccide senza meritarlo' - RosariaGaglione : RT @chetempochefa: Spero che gli azzurri possano fare un'altra bella prestazione in finale, cercando di vincere il trofeo. Non sarà un bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Spagna L'Italia fa festa con Radio Jorginho Italia - Spagna: tutte le reazioni Jorginho parla della vittoria dell'Italia Gli Azzurri hanno faticato ad esprimere il loro gioco abituale contro una Spagna abile nell'impedire agli avversari la ...

Europei, Inghilterra - Danimarca. Il ministro Gb: 'Migliaia di tifosi allo stadio, rischio focolai' IL CT Italia - Spagna, ora la finale di Euro 2020. Mancini: 'Gioia... EUROPEI DI CALCIO Delirio Italia, batte la Spagna ai rigori e vola in finale di... LONDRA Italia in finale, Spagna battuta 5 a 3 ...

Italia-Spagna, la Nazionale di Mancini dedica la vittoria a Spinazzola. VIDEO Sky Sport Quasi 20 milioni di spettatori per Italia-Spagna, è record dal 2012 La semifinale Italia-Spagna di Euro 2020 entra ufficialmente nella storia della TV italiana. La soffertissima partita, che è valsa la finale dei campionati europei alla squadra di Roberto Mancini ...

Piqué polemizza dopo i rigori di Italia-Spagna: «Vince chi calcia per primo» Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021. nella prima ...

: tutte le reazioni Jorginho parla della vittoria dell'Gli Azzurri hanno faticato ad esprimere il loro gioco abituale contro unaabile nell'impedire agli avversari la ...IL CT, ora la finale di Euro 2020. Mancini: 'Gioia... EUROPEI DI CALCIO Delirio, batte laai rigori e vola in finale di... LONDRAin finale,battuta 5 a 3 ...La semifinale Italia-Spagna di Euro 2020 entra ufficialmente nella storia della TV italiana. La soffertissima partita, che è valsa la finale dei campionati europei alla squadra di Roberto Mancini ...Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021. nella prima ...