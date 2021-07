Italia-Spagna: un tifoso invade la festa azzurra e Verratti: “Chi ca**o sei?” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo la vittoria degli azzurri in Italia-Spagna, semifinale degli Europei 2021, un tifoso si è infiltrato nella festa. La reazione di Marco Verratti, classe 1992 del Paris Saint-Germain, è tutta da ridere. Ecco la video news. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo la vittoria degli azzurri in, semifinale degli Europei 2021, unsi è infiltrato nella. La reazione di Marco, classe 1992 del Paris Saint-Germain, è tutta da ridere. Ecco la video news.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - robom1 : @giu_es @maxdantoni l'italia mi sembra sia molto piu' competitiva in finalizzazione della spagna. - Banjintino : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ??Federico #Chiesa è stato votato dai tifosi #MiglioreAzzurro di #ItaliaSpagna ???? ?? Ha ottenuto il 50,28%… -