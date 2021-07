Italia-Spagna: steward scambia Bonucci per un invasore di campo e lo blocca - VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) Durante i festeggiamenti dell'Italia dopo la vittoria sulla Spagna, Leonardo Bonucci è andato a esultare sotto gli spalti, ma quando si è girato per tornare in campo una steward lo ha scambiato per un... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 luglio 2021) Durante i festeggiamenti dell'dopo la vittoria sulla, Leonardoè andato a esultare sotto gli spalti, ma quando si è girato per tornare inunalo hato per un...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - StampaCuneo : Come rovinare la festa per la vittoria dell’Italia contro la Spagna - catatimpano : @isabenanti Orgogliosa di mio figlio che, con la sua professionalità lavora in Spagna.Paese molto vicino all’Italia… -