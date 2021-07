Italia-Spagna, spari ad Avellino durante i festeggiamenti: tre feriti (Di mercoledì 7 luglio 2021) spari tra la folla durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia. Tre i feriti. Notte di fuoco in viale Italia ad Avellino. Durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale contro... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 luglio 2021)tra la folla durante iper la vittoria dell'. Tre i. Notte di fuoco in vialead Avellino. Durante iper la vittoria della Nazionale contro...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - GennaroSerra : Maurizio Milani, un genio. - News24Italy : #Gli azzurri volano in finale e Padova si tinge di tricolore -