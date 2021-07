Italia-Spagna, spari ad Avellino durante i festeggiamenti: tre feriti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tragedia sfiorata ad Avellino nel corso della festa post Italia-Spagna: in seguito ad alcuni spari tre persone sono rimaste ferite. Credit: Paolo Bruno/Getty ImagesAd Avellino i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sulla Spagna sono degenerati rischiando di culminare in tragedia. Dopo il successo degli azzurri ai calci di rigore e il conseguente approdo alla finale degli Europei, centinaia di persone si sono recate nel centro cittadino sfilando con caroselli di auto. Improvvisamente nei pressi dell’incrocio tra via De Concilia, corso Vittorio ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tragedia sfiorata adnel corso della festa post: in seguito ad alcunitre persone sono rimaste ferite. Credit: Paolo Bruno/Getty ImagesAdper la vittoria dell’sullasono degenerati rischiando di culminare in tragedia. Dopo il successo degli azzurri ai calci di rigore e il conseguente approdo alla finale degli Europei, centinaia di persone si sono recate nel centro cittadino sfilando con caroselli di auto. Improvvisamente nei pressi dell’incrocio tra via De Concilia, corso Vittorio ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - Alfonso0070 : RT @RainboxIT: Non avevamo dubbi ?????? Ci vediamo Domenica...???? #RainboxShop #Calabria #Italianfood #CucinaItaliana #italy #Italia #Spagna #… - infoitinterno : Europei, in Spagna la stampa rende onore all’Italia (e a Luis Enrique) -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Spagna E la Francia incorona le roi Donnarumma: 'Che mani d'oro' Merito di qualche parata nobile per spingere l'Italia verso la finale dell'Europeo. E così a Parigi,... è arrivata la benedizione anche della prima firma del giornale che al successo contro la Spagna ...

Coronavirus, dove si può viaggiare. Le regole Paese per Paese È consentito l'ingresso in Spagna da tutti i Paesi europei senza obbligo di quarantena. Chi arriva dall'Italia deve compilare, prima del viaggio, un "formulario di salute pubblica", attraverso il ...

Italia-Spagna, la Nazionale di Mancini dedica la vittoria a Spinazzola. VIDEO Sky Sport Europei, in 20 milioni alla tv per Italia-Spagna: record dal 2012 Nonostante la grande sofferenza nell'arco della gara, l’Italia è in finale a Euro 2020. Un risultato straordinario per gli Azzurri di Mancini che dopo aver sconfitto la Spagna ai calci di rigore ...

Morata-Campello, minacce dopo Italia-Spagna: “Ti brucio”, Alice risponde Alvaro Morata e Alice Campello stanno ricevendo minacce e insulti durante gli Europei. Prima dai tifosi spagnoli, ieri sera da quelli italiani. Da un sottogruppo di tifosi, perché non possono essere c ...

Merito di qualche parata nobile per spingere l'verso la finale dell'Europeo. E così a Parigi,... è arrivata la benedizione anche della prima firma del giornale che al successo contro la...È consentito l'ingresso inda tutti i Paesi europei senza obbligo di quarantena. Chi arriva dall'deve compilare, prima del viaggio, un "formulario di salute pubblica", attraverso il ...Nonostante la grande sofferenza nell'arco della gara, l’Italia è in finale a Euro 2020. Un risultato straordinario per gli Azzurri di Mancini che dopo aver sconfitto la Spagna ai calci di rigore ...Alvaro Morata e Alice Campello stanno ricevendo minacce e insulti durante gli Europei. Prima dai tifosi spagnoli, ieri sera da quelli italiani. Da un sottogruppo di tifosi, perché non possono essere c ...