Italia-Spagna, sorpresa: spunta lo studio che zittisce Piqué (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lo studio che riguarda anche Italia-Spagna e che tira in ballo anche la critica di Gerard Pique su una regola definita “ingiusta” Immediata arriva la replica alle parole di Gerard Piqué. Il difensore del Barcellona aveva definito “ingiusta” la regola che fa decidere ai calci di rigore la qualificazione in caso di pareggio. Piqué aveva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Loche riguarda anchee che tira in ballo anche la critica di Gerard Pique su una regola definita “ingiusta” Immediata arriva la replica alle parole di Gerard. Il difensore del Barcellona aveva definito “ingiusta” la regola che fa decidere ai calci di rigore la qualificazione in caso di pareggio.aveva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - calciomercatoit : #ITASPA - Spiarietto tra #Chiellini e #JordiAlba: la verità - 324_340 : RT @Viglianesi_San: L'intervista di #LuisEnrique è da far vedere in tutte le tv, a tutti gli allenatori e a tutti i giornalisti faziosi.… -