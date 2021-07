Italia-Spagna, Salvini: “Donnarumma? Mi ha regalato un’emozione straordinaria” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Salvini ha commentato, con alcuni giornalisti presenti fuori dalla Camera, la semifinale vinta dall’Italia contro la Spagna. “Non voglio fare un pronostico per la finale, ma ormai siamo arrivati a buon punto. Per quando riguarda Donnarumma, non ho rimpianti da tifoso del Milan, tifo per lui perché è il portiere della Nazionale: mi ha regalato un’emozione straordinaria. Domenica non sarò a Wembley – conclude il leader della Lega – alle 18 ho un gazebo ad Ostia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteoha commentato, con alcuni giornalisti presenti fuori dalla Camera, la semifinale vinta dall’contro la. “Non voglio fare un pronostico per la finale, ma ormai siamo arrivati a buon punto. Per quando riguarda, non ho rimpianti da tifoso del Milan, tifo per lui perché è il portiere della Nazionale: mi ha. Domenica non sarò a Wembley – conclude il leader della Lega – alle 18 ho un gazebo ad Ostia. SportFace.

