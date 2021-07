Italia Spagna: Morata fa goal per la Spagna e sui social viene minacciata di morte la moglie italiana (Di mercoledì 7 luglio 2021) La partita Italia Spagna ieri sera si è conclusa ai calci di rigore dopo che Alvaro Morata ha portato la sua squadra ad pareggio dopo il goal ricevuto da Federico Chiesa. Un calcio in porta che, se non fatto, avrebbe permesso all’Italia di chiudere la partita un’ora prima senza arrivare ai tempi supplementari e – successivamente – anche ai calci di rigore. Se gli Italiani sul goal di Chiesa hanno gioito, su quello di Morata no. Appena il calciatore ha fatto il goal all’Italia il profilo Instagram di sua ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 luglio 2021) La partitaieri sera si è conclusa ai calci di rigore dopo che Alvaroha portato la sua squadra ad pareggio dopo ilricevuto da Federico Chiesa. Un calcio in porta che, se non fatto, avrebbe permesso all’di chiudere la partita un’ora prima senza arrivare ai tempi supplementari e – successivamente – anche ai calci di rigore. Se glini suldi Chiesa hanno gioito, su quello dino. Appena il calciatore ha fatto ilall’il profilo Instagram di sua ...

