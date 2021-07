Italia-Spagna, Mario Sconcerti: “Luis Enrique? Non cambia di una virgola. Il suo calcio…” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Luis Enrique post Italia-Spagna. Le parole di Mario Sconcerti “Luis Enrique? Non cambiato per niente dalla sua esperienza alla Roma. Quando venne in Italia prendemmo il suo calcio come una piccola rivelazione perché era la Spagna stava vivendo il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista: facendo delle dichiarazioni nei confronti dipost. Le parole di? Nonto per niente dalla sua esperienza alla Roma. Quando venne inprendemmo il suo calcio come una piccola rivelazione perché era lastava vivendo il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News ...

