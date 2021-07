Italia-Spagna, la serie dei rigori: decisiva la parata di Donnarumma su Morata (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Incredibile epilogo per la semifinale degli Europei 2021 tra Italia e Spagna. Dopo l’1-1 maturato al termine dei tempi supplementari, i rigori hanno regalato molte emozioni. Dopo i primi due errori di Locatelli e Dani Olmo, sono cinque i penalty consecutivi trasformati. A risultare decisiva è la parata di Gigio Donnarumma, che ipnotizza Morata e offre il match point all’Italia. Jorginho si conferma freddissimo, spiazza Unai Simon e porta gli azzurri in finale. In alto e di seguito il VIDEO della serie dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Incredibile epilogo per la semifinale degli Europei 2021 tra. Dopo l’1-1 maturato al termine dei tempi supplementari, ihanno regalato molte emozioni. Dopo i primi due errori di Locatelli e Dani Olmo, sono cinque i penalty consecutivi trasformati. A risultareè ladi Gigio, che ipnotizzae offre il match point all’. Jorginho si conferma freddissimo, spiazza Unai Simon e porta gli azzurri in finale. In alto e di seguito ildelladei ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - MCalcioNews : Marca sull'eliminazione della Spagna: 'L'Italia ci uccide senza meritarlo' - RosariaGaglione : RT @chetempochefa: Spero che gli azzurri possano fare un'altra bella prestazione in finale, cercando di vincere il trofeo. Non sarà un bene… -