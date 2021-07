Italia - Spagna, la notte magica dopo i rigori: esplode la gioia, caroselli e festa da Cuneo a Bari (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Napoli i fuochi d'artificio hanno scandito i calci di rigore come se fossero stati i secondi che precedono la mezzanotte del Capodanno. A Roma le urla delle migliaia di ragazzi riuniti davanti ai ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Napoli i fuochi d'artificio hanno scandito i calci di rigore come se fossero stati i secondi che precedono la mezzadel Capodanno. A Roma le urla delle migliaia di ragazzi riuniti davanti ai ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - pasqualeprinci2 : RT @Capodimonte_mus: Presenti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Prefetto di Napoli Marco Valentini, l’ambasciatore… - EleonoraPicciMT : RT @rakyhARTness: Anno Domini 1527:L'imperatore Carlo V punisce il Papa Clemente VII con il Sacco di Roma devastando la Città Eterna e lasc… -