Italia - Spagna, la festa nelle piazze. Da Roma a Torino (Di mercoledì 7 luglio 2021) Esplode la festa nelle piazze dopo il rigore di Jorginho. L' Italia batte la Spagna e vola in finale agli Europei 2020. Da Roma a Milano, passando per Torino: caroselli e tricolori sventolati al cielo,... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Esplode ladopo il rigore di Jorginho. L'batte lae vola in finale agli Europei 2020. Daa Milano, passando per: caroselli e tricolori sventolati al cielo,...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - MondoBN : ITALIA-SPAGNA, Donnarumma il - giacDomenico : Europei: la vittoria azzurra vista da Marca, 'Porca miseria' -