Italia Spagna, Jorginho rigorista perfetto: «Ho dimenticato tutto ciò che avevo intorno» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Jorginho ha parlato del rigore decisivo nella lotteria che ha visto l’Italia trionfare sulla Spagna Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della vittoria contro la Spagna in semifinale e del rigore decisivo calciato alla perfezione. «Bellissima partita contro una squadra che ci ha messo in difficoltà, abbiamo saputo soffrire fino alla fine e abbiamo meritato di vincere. L’ultimo rigore? (ride ndr) Quando calci senti che ormai è finita. Personalmente ho cercato di dimenticare tutto quello che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021)ha parlato del rigore decisivo nella lotteria che ha visto l’trionfare sulla, centrocampista del Chelsea e della Nazionalena, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della vittoria contro lain semifinale e del rigore decisivo calciato alla perfezione. «Bellissima partita contro una squadra che ci ha messo in difficoltà, abbiamo saputo soffrire fino alla fine e abbiamo meritato di vincere. L’ultimo rigore? (ride ndr) Quando calci senti che ormai è finita. Personalmente ho cercato di dimenticarequello che ...

