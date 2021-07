Italia Spagna: Jorginho e Bonucci, che difficoltà prima della gloria – ANALISI TATTICA (Di mercoledì 7 luglio 2021) Italia Spagna ha palesato notevoli difficoltà per gli Azzurri, soprattutto nella lettura della posizione imprevedibile di Dani Olmo Contro il Belgio, l’Italia di Mancini aveva dominato il possesso dall’inizio alla fine, gestendo la gara contro una squadra molto remissiva e attendista. La semifinale contro la Spagna presentava invece un contesto diametralmente opposto. Per la prima volta, gli Azzurri avrebbero affrontato un rivale simile, tecnico, che cerca di fare un calcio di possesso e di tenere il pallone per più tempo possibile. Ebbene, nella sera in cui la Nazionale ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021)ha palesato notevoliper gli Azzurri, soprattutto nella letturaposizione imprevedibile di Dani Olmo Contro il Belgio, l’di Mancini aveva dominato il possesso dall’inizio alla fine, gestendo la gara contro una squadra molto remissiva e attendista. La semifinale contro lapresentava invece un contesto diametralmente opposto. Per lavolta, gli Azzurri avrebbero affrontato un rivale simile, tecnico, che cerca di fare un calcio di possesso e di tenere il pallone per più tempo possibile. Ebbene, nella sera in cui la Nazionale ...

