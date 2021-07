Italia-Spagna, Gravina: “Grandi successi passano per grandi sofferenze” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “I grandi successi passano sempre attraverso grandi sofferenze“. Queste le dichiarazioni del presidente della Figc Gabriele Gravina commentando la vittoria dell’Italia ai calci di rigore contro la Spagna all’ingresso del Consiglio nazionale del Coni riunito nel Salone d’Onore di Palazzo H, al Foro Italico. Il penalty decisivo di Jorginho ha spalancato le porte della finale di Wembley agli azzurri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Isempre attraverso“. Queste le dichiarazioni del presidente della Figc Gabrielecommentando la vittoria dell’ai calci di rigore contro laall’ingresso del Consiglio nazionale del Coni riunito nel Salone d’Onore di Palazzo H, al Foro Italico. Il penalty decisivo di Jorginho ha spalancato le porte della finale di Wembley agli azzurri. SportFace.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - _Ebbasta : Andiamo in finale! (Coi @_the_jackal ) - Soloxlamaglia78 : @juve_romy Ma dalla Spagna o Italia? -