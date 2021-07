Italia-Spagna, gli hater rovinano la festa: insulti social alla famiglia di Morata, minacciata la moglie Alice Campello (Di mercoledì 7 luglio 2021) Foto Ansa Minacce social alla famiglia di Alvaro Morata dopo Italia-Spagna: nel mirino degli hater finisce Alice Campello, la moglie Italiana del bomber della Juventus Era già accaduto dopo il rigore sbagliato contro la Slovacchia, Alvaro Morata era finito nel mirino degli hater social che avevano minacciato lui e la sua famiglia. È successo nuovamente dopo la partita persa con l’Italia in semifinale, nella quale ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Foto Ansa Minaccedi Alvarodopo: nel mirino deglifinisce, lana del bomber della Juventus Era già accaduto dopo il rigore sbagliato contro la Slovacchia, Alvaroera finito nel mirino degliche avevano minacciato lui e la sua. È successo nuovamente dopo la partita persa con l’in semifinale, nella quale ...

