Italia-Spagna, ecco le pagelle della partita di Wembley che ha promosso la Nazionale azzurra alla finale di Euro 2020. ItaliaDonnarumma 7,5Parata su Olmo, non male per niente....

Ultime Notizie dalla rete : Italia Spagna Italia, l'emozionante dedica a Spinazzola che ringrazia da casa LONDRA (REGNO UNITO) - L' Italia ha conquistato la finale degli Europei a nove anni di distanza dall'ultima volta grazie alla vittoria contro la Spagna ai calci di rigore. Il rigore messo a segno da Jorginho ha regalato l'...

Bonucci scambiato per un invasore: incredibile dopo Italia - Spagna LONDRA (Inghilterra) - Incredibile episodio a conclusione della semifinale di Euro 2020, vinta dall'Italia sulla Spagna ai calci di rigore: Leonardo Bonucci è stato fermato da uno steward perché scambiato per un invasore di campo. Il veterano della difesa azzurra stava festeggiando il successo sotto ...

Italia-Spagna, la Nazionale di Mancini dedica la vittoria a Spinazzola. VIDEO Sky Sport Euro2020, l'Italia promossa anche ai rigori: premiata l'umiltà contro la Spagna. Domenica in finale Inghilterra o Danimarca dal nostro inviato a Londra L'Italia sa sempre come vincere. E ci riesce anche nella notte più complicata, arrivando a Wembley fino ai calci di rigore per eliminare la Spagna ...

Italia-Spagna, Donnarumma eroe: Jorginho spettacolo di rigore Italia-Spagna, ecco le pagelle della partita di Wembley che ha promosso la Nazionale azzurra alla finale di Euro 2020. DONNARUMMA 7,5 Parata su Olmo, non male per niente. Anche nel finale si difende ...

