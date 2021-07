Italia Spagna da batticuore: non c’è amore senza sofferenza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Italia Spagna non è stata la semifinale di Euro 2020 che ci aspettavamo, ma la sofferenza fortifica l’amore per la nostra Nazionale che domenica si giocherà il titolo Italia Spagna, una notte da leoni. Così iniziava il nostro editoriale di ieri e così inizia quello di oggi. Gli Azzurri hanno lottato, sbuffato, sofferto e infine conquistato una straordinaria finale, pur giocando probabilmente la peggior partita in assoluto della gestione Mancini. Perché in tutta onestà, Chiellini e compagni sono stati messi alle corde per 120 minuti dal movimento imprevedibile e dalla qualità del palleggio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021)non è stata la semifinale di Euro 2020 che ci aspettavamo, ma lafortifica l’per la nostra Nazionale che domenica si giocherà il titolo, una notte da leoni. Così iniziava il nostro editoriale di ieri e così inizia quello di oggi. Gli Azzurri hanno lottato, sbuffato, sofferto e infine conquistato una straordinaria finale, pur giocando probabilmente la peggior partita in assoluto della gestione Mancini. Perché in tutta onestà, Chiellini e compagni sono stati messi alle corde per 120 minuti dal movimento imprevedibile e dalla qualità del palleggio ...

