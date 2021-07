Italia-Spagna con disastroso fuori programma: Bonucci "arrestato" a bordo campo, chi è questa donna | Video (Di mercoledì 7 luglio 2021) Scene da brividi alla fine di Italia-Spagna, e antipatico fuoriprogramma per Leonardo Bonucci, che si è visto "arrestato" durante i festeggiamenti coi tifosi azzurri da una steward dello stadio di Wembley, sede della semifinale di Euro 2020 e dove domenica sera gli azzurri affronteranno in finale la vincente tra i padroni di casa dell'Inghilterra e la sorpresa Danimarca. Dopo 120' tiratissimi fatti di emozione e sofferenza pura, gli uomini del ct Roberto Mancini esplodono al rigore decisivo segnato con freddezza artica da Jorginho (che a Londra è di casa, visto che è una delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Scene da brividi alla fine di, e antipaticoper Leonardo, che si è visto "" durante i festeggiamenti coi tifosi azzurri da una steward dello stadio di Wembley, sede della semifinale di Euro 2020 e dove domenica sera gli azzurri affronteranno in finale la vincente tra i padroni di casa dell'Inghilterra e la sorpresa Danimarca. Dopo 120' tiratissimi fatti di emozione e sofferenza pura, gli uomini del ct Roberto Mancini esplodono al rigore decisivo segnato con freddezza artica da Jorginho (che a Londra è di casa, visto che è una delle ...

