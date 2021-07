Italia-Spagna: come Mancini ha esultato facendo un omaggio a Raffaella Carrà (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ieri la Nazionale prima di Italia-Spagna ha fatto il riscaldamento sulle note dei brani di Raffaella Carrà. Ma a ricordare la regina dello spettacolo ci ha pensato anche nel post partita il CT Roberto Mancini. Sono bastate quattro parole per esprimere allo stesso tempo tutta la gioia per una vittoria arrivata ai rigori e allo stesso tempo dedicarla alla grande Raffaella Carrà: “Ma che musica maestro”. MA CHE MUSICA MAESTRO #EURO2020 #ItaliaSpagna #ForzaAzzurri pic.twitter.com/O6lMNmljWG — Roberto Mancini (@robymancio) ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ieri la Nazionale prima diha fatto il riscaldamento sulle note dei brani di. Ma a ricordare la regina dello spettacolo ci ha pensato anche nel post partita il CT Roberto. Sono bastate quattro parole per esprimere allo stesso tempo tutta la gioia per una vittoria arrivata ai rigori e allo stesso tempo dedicarla alla grande: “Ma che musica maestro”. MA CHE MUSICA MAESTRO #EURO2020 ##ForzaAzzurri pic.twitter.com/O6lMNmljWG — Roberto(@robymancio) ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - Profilo3Marco : RT @psychewall: L’Italia quando vince: L’Italia quando la Spagna perde: L’Italia quando ricorda che la Francia è uscita: #ita #ItaliaSpagn… - Danae0308 : RT @serebellardinel: Di fronte agli oltre centomila morti che conta l'Italia per #COVID19,non credo sia questo il modo per onorare la vitto… -