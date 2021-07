Italia-Spagna, Caressa e Bergomi show ai rigori: “Andiamo in finale Beppeeee” (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Grazie alla vittoria ai danni della Spagna, l’Italia è approdata in finale agli Europei 2020. Decisivi i calci di rigore, dove gli uomini del ct Mancini si sono imposti ed hanno eliminato gli avversari. Decisivo l’errore di Morata, che si è fatto ipnotizzare da Donnarumma. Tra i protagonisti di questi attimi concitati, seppur in maniera indiretta, sicuramente Fabio Caressa e Beppe Bergomi. I due telecronisti Sky hanno accompagnato i telespettatori facendo vivere loro grandi emozioni. E’ letteralmente impazzito Caressa, che dopo il penalty trasformato da Jorginho ha gridato: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Grazie alla vittoria ai danni della, l’è approdata inagli Europei 2020. Decisivi i calci di rigore, dove gli uomini del ct Mancini si sono imposti ed hanno eliminato gli avversari. Decisivo l’errore di Morata, che si è fatto ipnotizzare da Donnarumma. Tra i protagonisti di questi attimi concitati, seppur in maniera indiretta, sicuramente Fabioe Beppe. I due telecronisti Sky hanno accompagnato i telespettatori facendo vivere loro grandi emozioni. E’ letteralmente impazzito, che dopo il penalty trasformato da Jorginho ha gridato: ...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - OrizzontiS : L’Italia ha vinto, siamo tutti contenti, però che sofferenza e che bella Spagna ????. Il risultato cambia sempre la prospettiva. - quotidianopiem : Minacce di morte per Morata, la moglie ed i figli dopo la semifinale tra Italia e Spagna -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Spagna Quasi 20 milioni davanti alla tv per seguire l'impresa della Nazionale Boom di telespettatori per la partita Italia - Spagna di ieri sera. L'incontro concluso con la vittoria azzurra ai calci di rigori ha registrato complessivamente un'audience di quasi 20 milioni di persone nel nostro Paese. Ai 17,4 milioni ...

L'Italia fa festa con Radio Jorginho Italia - Spagna: tutte le reazioni Jorginho parla della vittoria dell'Italia Gli Azzurri hanno faticato ad esprimere il loro gioco abituale contro una Spagna abile nell'impedire agli avversari la ...

Italia-Spagna, la Nazionale di Mancini dedica la vittoria a Spinazzola. VIDEO Sky Sport Italia-Spagna: il video dell'esultanza di Leonardo Spinazzola mentre guarda gli Azzurri vincere ai rigori Leonardo Spinazzola, dopo essere stato operato al tendine d'achille a seguito dell'infortunio nella gara contro il Belgio, ha seguito i suoi compagni di squadra da casa. Ha visto la partita contro la ...

Insulti e minacce social a Alice Campello, moglie di Morata Minacce, offese e insulti di ogni tipo ad Alice Campello, moglie dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata, durante Italia-Spagna. E’ stata la stessa modella e influencer italiana a pubblicare alcuni dei ...

