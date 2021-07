Italia-Spagna, Bonucci scambiato per un tifoso in campo, lo stewart lo allontana – VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia batte la Spagna e si guadagna la finale di EURO 2020. La festa azzurra sul campo è cominciata quando l’ex centrocampista del Napoli, Jorginho ha segnato il rigore decisivo alle spalle di Unain Simon. Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci avrebbe voluto abbracciare uno a uno i 15 mila tifosi azzurri presenti Wembley. Leonardo Bonucci è andato di corsa vicino le tribune assiepate di Italiani in delirio dopo una vittoria tanto sofferta contro la Spagna, finché non è scattato un equivoco. Arrivato a pochi metri dai tifosi in festa, Bonucci è ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’batte lae si guadagna la finale di EURO 2020. La festa azzurra sulè cominciata quando l’ex centrocampista del Napoli, Jorginho ha segnato il rigore decisivo alle spalle di Unain Simon. Il difensore della Juventus, Leonardoavrebbe voluto abbracciare uno a uno i 15 mila tifosi azzurri presenti Wembley. Leonardoè andato di corsa vicino le tribune assiepate dini in delirio dopo una vittoria tanto sofferta contro la, finché non è scattato un equivoco. Arrivato a pochi metri dai tifosi in festa,è ...

