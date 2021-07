Italia-Spagna, Bonucci scambiato per un invasore di campo viene bloccato dalla sicurezza (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il difensore della Nazionale Leonardo Bonucci si è avvicinato alla tribuna e viene scambiato per un’invasore di campo: la scena dell’equivoco Durante i rigori della partita Italia-Spagna agli Europei 2020, è accaduto qualche equivoco davvero molto curioso. Quando Jorginho ha mollato il calcio di rigore alle spalle di Union Simon, Leonardo Bonucci avrebbe voluto abbracciare i tifosi recandosi alla tribuna dello stadio per esultare la vittoria. A quel punto, è giunto un piccolo equivoco: l’addetta alla sicurezza è corsa subito incontro ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il difensore della Nazionale Leonardosi è avvicinato alla tribuna eper un’di: la scena dell’equivoco Durante i rigori della partitaagli Europei 2020, è accaduto qualche equivoco davvero molto curioso. Quando Jorginho ha mollato il calcio di rigore alle spalle di Union Simon, Leonardoavrebbe voluto abbracciare i tifosi recandosi alla tribuna dello stadio per esultare la vittoria. A quel punto, è giunto un piccolo equivoco: l’addetta allaè corsa subito incontro ...

