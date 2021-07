Italia-Spagna, Bonucci scambiato per un invasore di campo: bloccato dagli steward di Wembley mentre festeggiava (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’euforia azzurra per la qualificazione alla finale di Euro 2020 ha disorientato anche gli steward dello storico stadio di Wembley. mentre Mancini e il gruppo stavano festeggiando in campo o con i tifosi e le migliaia di fan Italiani si accalcavano sulle tribune nel tentativo di avvicinarsi sul terreno di gioco, i responsabili del campo, intenti a tenere il pubblico lontano dall’area di gioco, hanno fermato anche Leonardo Bonucci, scambiato per un invasore di campo qualsiasi. Tutto documentato dalle telecamere delle tv di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’euforia azzurra per la qualificazione alla finale di Euro 2020 ha disorientato anche glidello storico stadio diMancini e il gruppo stavano festeggiando ino con i tifosi e le migliaia di fanni si accalcavano sulle tribune nel tentativo di avvicinarsi sul terreno di gioco, i responsabili del, intenti a tenere il pubblico lontano dall’area di gioco, hanno fermato anche Leonardoper undiqualsiasi. Tutto documentato dalle telecamere delle tv di ...

