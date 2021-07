Italia-Spagna, Bonucci e un dolce risveglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Uno dei grandi protagonisti di Italia-Spagna è stato Leonardo Bonucci. Una prestazione eccezionale per il centrale bianconero. Questa mattina, Leo, ha postato sui propri profili social le emozioni del giorno dopo. Un giorno dopo ricco di spunti, occhi ancora lucidi, pensieri, idee, sogni. Tutto questo si può racchiudere nell’attimo in cui Jorginho ha messo a sedere Unai Simon e ha realizzato il rigore decisivo per l’Italia. Potrebbe interessarti anche: Insulti a Morata Italia-Spagna, Bonucci LEADER Leader e roccia: Bonucci, nella partita ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Uno dei grandi protagonisti diè stato Leonardo. Una prestazione eccezionale per il centrale bianconero. Questa mattina, Leo, ha postato sui propri profili social le emozioni del giorno dopo. Un giorno dopo ricco di spunti, occhi ancora lucidi, pensieri, idee, sogni. Tutto questo si può racchiudere nell’attimo in cui Jorginho ha messo a sedere Unai Simon e ha realizzato il rigore decisivo per l’. Potrebbe interessarti anche: Insulti a MorataLEADER Leader e roccia:, nella partita ...

