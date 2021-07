Italia Spagna, ascolti record: 77% di share e 19,5 milioni di spettatori (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia vola in finale ad Euro 2020 battendo la Spagna: boom di ascolti anche in televisione con il 77% di share e 19,5 milioni di spettatori L’Italia vola in finale ad Euro 2020 battendo la Spagna ai rigori: decisivi l’errore di Morata dagli 11 metri e la realizzazione perfetta di Jorginho. Una nazione in festa anche davanti agli schermi. L’Italia, infatti, è stata seguita da tre quarti della nazione televisiva: 77% di share tra Rai e Sky e 19,5 milioni di spettatori a tifare gli Azzurri ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’vola in finale ad Euro 2020 battendo la: boom dianche in televisione con il 77% die 19,5diL’vola in finale ad Euro 2020 battendo laai rigori: decisivi l’errore di Morata dagli 11 metri e la realizzazione perfetta di Jorginho. Una nazione in festa anche davanti agli schermi. L’, infatti, è stata seguita da tre quarti della nazione televisiva: 77% ditra Rai e Sky e 19,5dia tifare gli Azzurri ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - lrcccnb : Italia Spagna ma in scene di Boris, a thread #EURO2020 #ITASPA Fischio di inizio, già dai primi minuti pressing f… - 1938_sandro : @repubblica E allora la Spagna è stata avvantaggiata con la Svizzera e non meritava do andare in semifinale con l'Italia -