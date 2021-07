Italia-Spagna, accuse a Balotelli: la replica di SuperMario è durissima [FOTO] (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mario Balotelli non è riuscito a confermarsi nelle ultime stagioni, è stato uno dei migliori attaccanti Italiani ma non è stato più preso in considerazione da Roberto Mancini. Ma il passato non si dimentica, SuperMario è stato un grande protagonista con la maglia degli azzurri. Adesso è il primo tifoso della squadra come dimostrano le ultime Stories su Instagram, prima i complimenti a Chiesa, poi a Mancini. Infine ha postato una FOTO della sconfitta in finale proprio contro la Spagna nel 2012 e sono arrivati insulti nei confronti del calciatore. Lo sfogo di Balotelli FOTO ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 luglio 2021) Marionon è riuscito a confermarsi nelle ultime stagioni, è stato uno dei migliori attaccantini ma non è stato più preso in considerazione da Roberto Mancini. Ma il passato non si dimentica,è stato un grande protagonista con la maglia degli azzurri. Adesso è il primo tifoso della squadra come dimostrano le ultime Stories su Instagram, prima i complimenti a Chiesa, poi a Mancini. Infine ha postato unadella sconfitta in finale proprio contro lanel 2012 e sono arrivati insulti nei confronti del calciatore. Lo sfogo di...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - vincenzosalern1 : Spinazzola, Italia-Spagna da casa: l'esultanza al rigore di Jorginho e i... - infoitsport : Euro 2020, Bonucci scambiato per un invasore di campo durante Italia-Spagna - VIDEO -