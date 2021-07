Italia-Spagna, 17,5 milioni su Rai1: share 67,5% (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come da pronostico, la partita Italia-Spagna, che ha visto gli azzurri qualificarsi per la finale degli Europei 2020, in onda su Rai 1, ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri, martedì 6 luglio. La semifinale ha avuto un seguito di 17 milioni 414 mila pari a uno share del 67,5 %. Lo comunica la Rai. In particolare, i tempi supplementari sono stati seguiti da 17 milioni 239 mila telespettatori con il 68,8% di share, raggiungendo, infine, ai rigori, i 17 milioni 353 mila con il 72,6%. L’incontro precedente della nazionale Italiana, Belgio – ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come da pronostico, la partita, che ha visto gli azzurri qualificarsi per la finale degli Europei 2020, in onda su Rai 1, ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri, martedì 6 luglio. La semifinale ha avuto un seguito di 17414 mila pari a unodel 67,5 %. Lo comunica la Rai. In particolare, i tempi supplementari sono stati seguiti da 17239 mila telespettatori con il 68,8% di, raggiungendo, infine, ai rigori, i 17353 mila con il 72,6%. L’incontro precedente della nazionalena, Belgio – ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - Mutii62251551 : Mia cugina vive in Spagna, ha tifato Italia, il compagno ha tifato Spagna, i loro amici tifavano Spagna.. Nessuno s… - filippomricci : Contro l’Italia si è chiuso con grande onore l’Europeo della Spagna. Da parte mia e della @Gazzetta_it ci tengo a r… -