Italia, Signori applaude Mancini: «Entusiasmo che mancava da anni» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Beppe Signori applaude l’Italia di Roberto Mancini: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante di Lazio e Bologna sugli Azzurri Beppe Signori ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il raggiungimento della finale ad Euro 2020 da parte dell’Italia. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante che elogia il lavoro di Mancini che ieri ha raggiunto 33 risultati utili consecutivi, mettendo nel mirino il record della Spagna. «33 risultati utili consecutivi non sono una casualità. Mancini ha recuperato il gruppo e l’Entusiasmo che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Beppel’di Roberto: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante di Lazio e Bologna sugli Azzurri Beppeha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il raggiungimento della finale ad Euro 2020 da parte dell’. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante che elogia il lavoro diche ieri ha raggiunto 33 risultati utili consecutivi, mettendo nel mirino il record della Spagna. «33 risultati utili consecutivi non sono una casualità.ha recuperato il gruppo e l’che ...

Italia, Signori applaude Mancini: «Entusiasmo che mancava da anni» Calcio News 24

