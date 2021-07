Italia in finale, il telecronista arabo intona “Bella ciao” – VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia vola in finale ad Euro 2020 e viene esaltata anche da un telecronista arabo: “Bella ciao” al rigore di Jorginho – VIDEO L’Italia ha battuto la Spagna in semifinale e vola all’ultimo atto di Euro 2020 dove affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Gli Azzurri incantano l’Europa ma non solo perché l’eco della squadra di Mancini arriva anche nel mondo arabo. Sui social, infatti, è comparsa la telecronaca di un giornalista arabo che intona “Bella ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’vola inad Euro 2020 e viene esaltata anche da un: “” al rigore di Jorginho –L’ha battuto la Spagna in semie vola all’ultimo atto di Euro 2020 dove affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Gli Azzurri incantano l’Europa ma non solo perché l’eco della squadra di Mancini arriva anche nel mondo. Sui social, infatti, è comparsa la telecronaca di un giornalistache...

