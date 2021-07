Italia in finale: il telecronista arabo canta Bella Ciao, una cosa mai vista (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Su Twitter sta spopolando il commento di un telecronista di Bein sports all’ultimo rigore di Jorginho che ha portato l’Italia in finale di Euro 2020. Euro 2020, Italia-Spagna (GettyImages)L’evento tra Italia e Spagna ha tenuto incollato tutto il mondo alla tv. Quando queste sfide vanno ai rigori, la tensione sale ma anche il già tanto interesse. I telecronisti che hanno l’onore di raccontare la battaglia possono lasciare delle perle che resteranno nella storia. Una partita che ha avuto un seguito clamoroso, non solo i telecronisti Italiani e spagnoli si sono resi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Su Twitter sta spopolando il commento di undi Bein sports all’ultimo rigore di Jorginho che ha portato l’indi Euro 2020. Euro 2020,-Spagna (GettyImages)L’evento trae Spagna ha tenuto incollato tutto il mondo alla tv. Quando queste sfide vanno ai rigori, la tensione sale ma anche il già tanto interesse. I telecronisti che hanno l’onore di raccontare la battaglia possono lasciare delle perle che resteranno nella storia. Una partita che ha avuto un seguito clamoroso, non solo i telecronistini e spagnoli si sono resi ...

