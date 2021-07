Italia in finale, Balotelli rosica: “Voi italiani mi odiate” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – L’Italia è in finale degli Europei dopo aver battuto la Spagna, ma Mario Balotelli, sui social network, dopo un paio di complimenti ne approfitta per uno sfogo tutto incentrato su di lui. Balotelli, i complimenti a Chiesa e Mancini Nelle sue storie di Instagram l’ex attaccante del Monza ha fatto i suoi complimenti a Federico Chiesa per il bellissimo gol alla Spagna e ha poi avuto parole di stima e rispetto per il ct azzurro Roberto Mancini. Tuttavia, Balotelli non ha potuto resistere alla tentazione di condividere una foto dell’ormai lontano 2012, quando in finale degli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – L’è indegli Europei dopo aver battuto la Spagna, ma Mario, sui social network, dopo un paio di complimenti ne approfitta per uno sfogo tutto incentrato su di lui., i complimenti a Chiesa e Mancini Nelle sue storie di Instagram l’ex attaccante del Monza ha fatto i suoi complimenti a Federico Chiesa per il bellissimo gol alla Spagna e ha poi avuto parole di stima e rispetto per il ct azzurro Roberto Mancini. Tuttavia,non ha potuto resistere alla tentazione di condividere una foto dell’ormai lontano 2012, quando indegli ...

