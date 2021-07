Italia, il rientro a Coverciano: Insigne omaggia Spinazzola – VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lorenzo Insigne omaggia Leonardo Spinazzola: ecco il rientro dell’Italia a Coverciano dopo la vittoria contro la Spagna – VIDEO L’Italia ha raggiunto la finale di Euro 2020 vincendo ai rigori in semifinale contro la Spagna: gli Azzurri torneranno a Wembley domenica sera contro la vicente tra Inghilterra e Danimarca. L’account social della Nazionale ha pubblicato il VIDEO del rientro a Coverciano degli Azzurri: tifosi in delirio al loro arrivo e omaggio di Insigne per Leonardo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) LorenzoLeonardo: ecco ildell’dopo la vittoria contro la Spagna –L’ha raggiunto la finale di Euro 2020 vincendo ai rigori in semifinale contro la Spagna: gli Azzurri torneranno a Wembley domenica sera contro la vicente tra Inghilterra e Danimarca. L’account social della Nazionale ha pubblicato ildeldegli Azzurri: tifosi in delirio al loro arrivo e omaggio diper Leonardo ...

Advertising

Arritrancos : Mario Draghi: FATECI TORNARE A CASA NOSTRA !! Rientro in Italia dei cittadini italiani AIRE in Brasile - ¡Firma la… - italiachemerita : MERITOCRAZIA ITALIA ???? In questi giorni si è conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan e, con il… - cn1926it : Il rientro dell’#Italia a #Coverciano dopo la vittoria con la #Spagna - SeveriGiorgio : @LegaSalvini Sono senza rispetto verso la religione cristiana e gli italiani, fanno ogni tipo di profanazione.Lo St… - Adrianaaaaaaaa : @aleph_sars Cavolo! Pensavo di tirare avanti fino a sabato e farmi visitare al rientro in Italia. Dici che è una cazzata? -