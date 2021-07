Italia | Figc al lavoro per 1000 tifosi azzurri alla finale

(Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA - In vista delladell'Europeo tra l'e la vincente della semitra Inghilterra e Danimarca , ci dovrebbero essere millea Wembley in arrivo dall'. Laha ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia Figc

... 'Migliaia di tifosi allo stadio di Wembley, rischio focolai' Mille italiani a Wembley nella 'bolla di sicurezza' Nello specifico, come fa sapere la, i tifosi provenienti dall'potranno ......utilizzare i voli charter e i trasporti interni in Inghilterra organizzati dallaattraverso l'... a seconda delle prenotazioni, e il rientro inavverra' al termine della gara. Il costo del ...L'Italia disputerà la Finale degli Europei 2021 di calcio, in programma domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. Gli azzurri affronteranno la vincente della contesa tra Inghilterr ...Nello specifico, come fa sapere la Figc, i tifosi provenienti dall'Italia potranno rimanere nel territorio britannico per un massimo di 12 ore; dovranno raggiungere Londra rispettando il concetto di ...