Italia, cancellati i brutti ricordi del 2008 con la Spagna (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ieri l'Italia ha battuto la Spagna 5-3 dopo i calci di rigore mentre nel 2008 avevano vinto gli spagnoli Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ieri l'ha battuto la5-3 dopo i calci di rigore mentre nelavevano vinto gli spagnoli

Advertising

transnazionale : Sciopero di 24 ore del trasporto aereo in Italia: cancellati centinaia di voli #spaziotransnazionale informa - Iv_One_Fonseca : Sciopero di 24 ore del trasporto aereo in Italia: cancellati centinaia d... - infoiteconomia : Più di 140 voli sono stati cancellati in Italia a causa dello sciopero - HYUNJIMINIE_ : quanto fanno ridere le icon dex spagnolx con l’italia cancellata amici siete stati cancellati voi dall’europeo ? - VVazzari : Sciopero di 24 ore del trasporto aereo in Italia: cancellati centinaia di voli -