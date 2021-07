Italia alle Olimpiadi 2021 in 36 sport diversi! Tutte le discipline con gli azzurri in gara. Pochissime assenze (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con 384 atleti (198 uomini, 186 donne). Si tratta di un record assoluto per il Bel Paese ai Giochi, visto che quella che sarà protagonista nel Sol Levante tra poche settimane (23 luglio-8 agosto) sarà la delegazione azzurra più numerosa della nostra storia a cinque cerchi. Un primato davvero sensazionale, arrivato al termine di un percorso di qualificazione lungo e travagliato a causa dell’emergenza sanitaria. Una Nazionale in formato monstre per questo appuntamento in terra nipponica, con l’auspicio che i nostri portacolori conquistino il maggior numero possibile di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’sarà presentedi Tokyocon 384 atleti (198 uomini, 186 donne). Si tratta di un record assoluto per il Bel Paese ai Giochi, visto che quella che sarà protagonista nel Sol Levante tra poche settimane (23 luglio-8 agosto) sarà la delegazione azzurra più numerosa della nostra storia a cinque cerchi. Un primato davvero sensazionale, arrivato al termine di un percorso di qualificazione lungo e travagliato a causa dell’emergenza sanitaria. Una Nazionale in formato monstre per questo appuntamento in terra nipponica, con l’auspicio che i nostri portacolori conquistino il maggior numero possibile di ...

Advertising

team_world : Questa sera alle ore 21 l'Italia scenderà in campo contro la Spagna: per preparaci al match è da questa mattina che… - SkySport : ? CRESCE L'ATTESA ???? Mancini si affaccia dall'albergo per osservare i tifosi ? ITALIA-SPAGNA Alle 21.00 Su Sky Spo… - IlContiAndrea : #Iapino “Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come… - FCaligaris : .@CircoloMagnolia, è stato un piacere venire da voi (in più di 10) a vedere le prime partite dell'Italia agli Europ… - marioricciard18 : RT @AndreaRoventini: Questo è quello che ha fatto la Francia in risposta alla crisi del covid e alle altre sfide per la società e l’economi… -