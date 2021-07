(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il vaccinoè “in maniera significativa”nel prevenire la diffusione della”. Lo indicano dati diffusi dal ministero della Sanità israeliana in un’analisi dell’infezione in un Paese dove la vaccinazione di massa è avvenuta in maniera esclusiva con quel tipo di immunizzazione. I dati – pur confermando che il vaccino protegge

Israele, il vaccino Pfizer il 30% meno efficace con la variante Delta. 'Protegge i casi seri e ospedalizzazione ma… - Israele, Pfizer perde efficacia contro la variante Delta. Ma protegge da morte e ricoveri - Israele, Pfizer il 30% meno efficace con la variante Delta.

L'efficacia dicontro la variante Il vaccinoè 'in maniera significativa' meno ... Alla variante Delta - ritenuta due volte più contagiosa - sono stati attribuiti inil 90% dei ...Studi effettuati inrivelano che l'efficacia diper la protezione contro la variante Delta scende al 64% dal 94%. Vaccini Per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 riservata ...Secondo uno studio del ministero della Salute il vaccino tedesco copriva al 94,3% lo scorso maggio, mentre ora la protezione non supera il 64% ...E' confermato: la variante delta (ex variante indiana) è più contagiosa e porta maggiormente al ricovero ospedaliero. L’analisi periodica di Public Health England (PHE), pubblicata lo scorso 3 giugno, ...