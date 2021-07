Israele: da oggi Isaac Herzog nuovo presidente del Paese (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'ex leader laburista Isaac Herzog (61 anni) assumerà oggi la carica di Capo dello Stato di Israele, in sostituzione di Reuven Rivlin che è giunto al termine del proprio mandato di sette anni. Nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'ex leader laburista(61 anni) assumeràla carica di Capo dello Stato di, in sostituzione di Reuven Rivlin che è giunto al termine del proprio mandato di sette anni. Nel ...

Advertising

ilfoglio_it : Oggi nel Foglio Daniele Raineri ci racconta l'indottrinamento criminale dei ragazzini della Striscia di Gaza alla g… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Israele: da oggi Isaac Herzog nuovo presidente del Paese: (ANSAmed) - TEL AVIV, 07 LUG - L'ex lead… - RetePaceDisarmo : RT @ONGNexus: Oggi ore 15.30 #pacegiusta #Palestina #Israele, diretta fb @ERCGIL #NexusER @RetePaceDisarmo @pro_fiore @m_blle @SergioBassol… - IsraelinHolySee : Oggi il @PresidentRuvi completerà il suo mandato come decimo Presidente di #Israele. ???? Grazie Presidente per quan… - demian_online : RT @AurelianoStingi: “Oggi a #covidnews parliamo del crollo di efficacia del #VacciniCovid in Israele “ -