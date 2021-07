Isola dei Famosi cancellato: c’è il ritorno de La Talpa al suo posto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Destino segnato per l’Isola dei Famosi, la prossima edizione del programma sarà cancellata dal palinsesto. Al suo posto il ritorno de La Talpa. Isola dei Famosi 2021 – Ilary BlasiL’ultima edizione dell’Isola dei Famosi andata in onda non è stato il successo che ci si aspettava. I concorrenti non sono stati dei naufraghi al livello di quelli degli anni passati, nessuno ha imparato a pescare nonostante le lezioni di un pescatore honduregno inviato appositamente dalla produzione. Tanti litigi, tante lamentele, pochi fatti. Il pubblico non ha ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 7 luglio 2021) Destino segnato per l’dei, la prossima edizione del programma sarà cancellata dal palinsesto. Al suoilde Ladei2021 – Ilary BlasiL’ultima edizione dell’deiandata in onda non è stato il successo che ci si aspettava. I concorrenti non sono stati dei naufraghi al livello di quelli degli anni passati, nessuno ha imparato a pescare nonostante le lezioni di un pescatore honduregno inviato appositamente dalla produzione. Tanti litigi, tante lamentele, pochi fatti. Il pubblico non ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Mediaset manda in pensione l'Isola dei Famosi? Ecco il reality che potrebbe sostituirlo Il colpo di scena (televisivo) dell'estate italiana? L'Isola dei Famosi che se ne va in pensione. Mediaset , secondo ciò che riferisce il bravo Giuseppe Candela , potrebbe decidere di sostituire il reality show. Mediaset manda in pensione l'Isola dei ...

