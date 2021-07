iPadOS 14 | Apple Pencil ora capisce anche l’italiano | arriva il supporto a nuove funzioniHDblog it

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ora l’utilizzo di tutte le funzioni disu iPad non ha più limiti.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Su iPadOS 14 arriva finalmente il supporto anche alla lingua italiana (oltre a quella francese, tedesca, portoghese e spagnola) per alcune funzioni avanzate legate all'utilizzo di Apple Pencil. Ma di ...Buone notizie dal fronte iPadOS 14 per gli utenti italiani. Apple infatti ha ampliato diverse funzionalità di Apple Pencil nel sistema operativo per il proprio iPad, tra cui la "Scrivi a Mano e ...