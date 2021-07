"Io e lui lo siamo ancora". Gregoraci e Briatore, cosa le sfugge di bocca: impensabile colpo di scena: ritorno di fiamma? (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Voglio ancora bene a Flavio Briatore”, le parole inaspettate di Elisabetta Gregoraci lasciano tutti senza parole. “Io e Flavio Briatore ci vogliamo bene”, racconta al settimanale DiPiù nel corso di una lunga intervista. Lei, ex di Briatore, ha partecipato al Grande Fratello vip di Alfonso Signorini dove è stata al centro del gossip per l'amicizia stretta con Pierpaolo Pretelli (che poi si è fidanzato con Giulia Salemi). "Io e Flavio restiamo una famiglia", rimarca mettendo in ordine i suoi sentimenti. Non è più innamorata di Briatore? Non si sa o, meglio, non si capisce. Ma la notizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Vogliobene a Flavio”, le parole inaspettate di Elisabettalasciano tutti senza parole. “Io e Flavioci vogliamo bene”, racconta al settimanale DiPiù nel corso di una lunga intervista. Lei, ex di, ha partecipato al Grande Fratello vip di Alfonso Signorini dove è stata al centro del gossip per l'amicizia stretta con Pierpaolo Pretelli (che poi si è fidanzato con Giulia Salemi). "Io e Flavio restiamo una famiglia", rimarca mettendo in ordine i suoi sentimenti. Non è più innamorata di? Non si sa o, meglio, non si capisce. Ma la notizia ...

