Intervista Esclusiva a Sarah Altobello da The Lady alla ribalta

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 7 luglio 2021), attrice, showgirl e influencer, è famosa per essere la sosia ufficiale di Melania Trump oltre a essere soprannominata la Belen italiana. La sua carriera parte un po’ in sordina, infatti inizia la sua carriera come modella in show room, oltre ad essere cubista in discoteca. Successivamente inizia a lavorare in un centro estetico, divenendo addetta alle lampade abbronzanti. La fama perarriva quando l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3, Lory Del Santo, decide di inserirla nel cast di “The”, una web serie in ...