Interessanti e rivoluzionari i nuovi studi dei neuroscienziati letterari Pare che la lettura lasci anche un segno durevole nella nostra identità e nella percezione sociale | contribuendo | per esempio | alla riduzione di pregiudizi e ingiustizie

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Chi legge non chiude fuori il mondo, ma lo ascolta con piu? attenzione (foto Getty Images). I libri sono come picconi che aprono varchi nei nostri muri mentali, «buchi attraverso cui riusciamo a intravedere l’altro» dice la scrittrice turca Elif Shafak. Seguiamo le vicende dei personaggi immaginari, ci caliamo nei loro panni e con questo esercizio di immedesimazione diventiamo più bravi a capire le emozioni e i sentimenti delle persone reali. I romanzi affinano l’empatia. Siamo Jane Eyre quando si rende conto che il signor Rochester è sposato. Siamo trafitti al cuore con il conte Vronskij nell’attimo in cui incontra Anna Karenina e Lev Tolstoj scrive: «Abbassò gli occhi, per ...