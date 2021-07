Inter, scelto il vice Lukaku: nome a sorpresa dalla Liga (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo ed avrebbe messo nel mirino il fisico attaccante di proprietà della Real Sociedad Dopo aver annunciato la cessione di Hakimi al Psg l’Inter è ora al lavoro per rinforzare la rosa e regalare a Simone Inzaghi innesti di qualità. Il club nerazzurro non è solo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo ed avrebbe messo nel mirino il fisico attaccante di proprietà della Real Sociedad Dopo aver annunciato la cessione di Hakimi al Psg l’è ora al lavoro per rinforzare la rosa e regalare a Simone Inzaghi innesti di qualità. Il club nerazzurro non è solo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

atta0993 : @vbrozodrillo @H0PESTR0M Non credo , lui come ha spiegato che nell intervista a Dazn, è venuto all Inter per una su… - DonatoFCIM : @vbrozodrillo Ma infatti io non ho assolutamente detto questo, ho appunto detto tifa Cagliari e magari era contento… - murderronmymind : @Emme__10 @_schiaffino__ Cellino disse che a Gennaio 2020 rifiutarono un'offerta dal Barcellona, in estate ci prova… - giorgiosyr : @SandroSca Sarri era un corpo estraneo, inviso pregiudizialmente ai suoi tifosi. Ha sbagliato la società a sceglier… - FFunesto : @IMBili_ @deliux9 Collega i punti. Aveva senso eccome comprare Radja in quell'inter. Era perfetto. In calo o no, po… -